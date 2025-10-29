PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 5 mil maços de cigarros contrabandeados da Bolívia durante uma fiscalização de rotina na manhã desta quarta-feira (29), no km 91 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Por volta das 7h10, os agentes abordaram um veículo de passeio que trafegava com os vidros cobertos por películas escuras. Durante a inspeção, o motorista admitiu que transportava cigarros de origem estrangeira sem documentação legal.

A vistoria confirmou o contrabando, e o condutor recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 334-A do código penal. Além dos cigarros, a PRF apreendeu o veículo utilizado no transporte, um rádio comunicador e outros pertences pessoais.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à unidade operacional da PRF para registro do boletim de ocorrência e, em seguida, apresentados à Polícia Federal, responsável pela investigação e responsabilização criminal.