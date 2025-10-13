PRF prende 83 acusados de crimes contra a mulher em todo o país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (13/10), o balanço da Operação Alerta Lilás. Ao todo, 83 mandados de prisão por violência de gênero cumpridos pelas rodovias do Brasil, entre 3 e 10 de outubro. Das 27 Unidades Federativas (UF) do país, apenas Alagoas não teve mandados de prisão.

A operação prendeu suspeitos que estavam foragidos após cometerem crimes de violência contra a mulher, como feminicídio, abuso sexual, estupro de vulnerável, agressão e tentativa de homicídio, além de outros crimes relacionados, como o não pagamento de pensão alimentícia – considerado o caso responsável pelo maior número de prisões da operação.

O objetivo da operação, segundo a diretora de operações da PRF, Nadia Zilotti, foi fiscalizar e identificar nas rodovias federais a movimentação dos foragidos, através de levantamentos de onde esses indivíduos estavam circulando livremente nas rodovias federais.

“A operação foi feita pensando na proteção da mulher. Nós tivemos um indivíduo que foi encaminhado com um débito de mais de R$ 34.000, estando numa condição financeira que permitiria o adimplemento. Então, nós vemos a sensação de impunidade que resulta nesse inadimplemento, deixando essas mães e essas crianças mais vulneráveis e muitas vezes mais sujeitas à violência”, explicou.

Ela detalha também que o monitoramento dos foragidos foi feito com o auxílio de recursos tecnológicos da corporação, além do levantamento de dados de cada um.

“Por meio de consultas ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, nós fizemos o levantamento desses indivíduos. Diante disso, a gente consegue identificar por meio do monitoramento de fluxo de veículos que esse indivíduo provavelmente esteja circulando em alguma rodovia federal e, desse modo, a inteligência sugere a abordagem pro efetivo operacional que faz a abordagem como de costume”, ressaltou.

Dos casos emblemáticos de prisões da operação, destaca-se o mandado contra um homem de 40 anos, que estava foragido há 16 anos por ter matado a companheira grávida em Caxias (RS).

Também houve a prisão de um condenado por estuprar suas duas irmãs, uma de 11 anos e a outra de 13 anos. O crime foi cometido em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Leia também

Veja os mandados de prisão por tipo de crime:

Pensão alimentícia: 54

Estupro de vulnerável: 7

Homicídio, feminicídio e tentativa de homicídio: 7

Lesão corporal: 6

Descumprimento de medida protetiva: 5

Ameaça e violência doméstica: 3

Apropriação indébita com violência patrimonial: 1

Sobre a operação

A ação foi realizada em homenagem ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher – celebrado na sexta-feira (10/10).

Das 83 prisões, os estados de Rondônia e Mato Grosso tiveram o maior número de cumprimentos, com oito mandados cada. Todas elas foram feitas em rodovias do Brasil, com destaque para a BR-101, onde 14 foragidos foram detidos.

A região Norte registrou 28,9% dos resultados de prisão, seguido pela região do Nordeste (25,3%) e o Centro-Oeste (22,9%).

No Distrito Federal, dois mandados foram cumpridos – um na BR-020 e o outro na BR-070.