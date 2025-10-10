PRF prende homem procurado por homicídio e ocultação durante blitz na BR-364

Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quinta-feira (9) durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Rio Branco. A detenção ocorreu por volta das 21h25, no km 115 da rodovia, quando os agentes abordaram um carro de passeio.

Ao consultar os dados dos ocupantes nos sistemas policiais, os agentes identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos passageiros, acusado pelos crimes de homicídio consumado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

Após a confirmação da ordem judicial, o suspeito foi imediatamente preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a PRF, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, conforme previsto nas normas da instituição e na legislação vigente.