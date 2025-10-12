PRF registra movimento de quase 40 mil romeiros em direção a Aparecida

Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que cerca de 39,2 mil romeiros passaram pela rodovia Presidente Dutra em direção à cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, em razão do dia da Santa Padroeira do Brasil, celebrado neste domingo (12/10).

O cálculo é feito com base na contagem de pedestres feita pelas câmeras do pedágio instalado no distrito de Moreira César, a cerca de 20 quilômetros de Aparecida.

O número leva em conta o movimento registrado desde o dia 1º de outubro e ultrapassa o total do ano passado, quando foram contabilizados cerca de 37 mil romeiros.

Leia também

Violência na pista

Na madrugada deste domingo, um romeiro de 19 anos morreu, após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto. O jovem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele morreu no local do assalto.

Os ladrões fugiram levando o celular do outro romeiro, de 18 anos.

A ocorrência foi registrada como latrocínio na Delegacia de Guaratinguetá. Até o momento, os assaltantes ainda não foram identificados nem encontrados.

PM morto