PRF registra movimento de quase 40 mil romeiros em direção a Aparecida

Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que cerca de 39,2 mil romeiros passaram pela rodovia Presidente Dutra em direção à cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, em razão do dia da Santa Padroeira do Brasil, celebrado neste domingo (12/10).
O cálculo é feito com base na contagem de pedestres feita pelas câmeras do pedágio instalado no distrito de Moreira César, a cerca de 20 quilômetros de Aparecida.
O número leva em conta o movimento registrado desde o dia 1º de outubro e ultrapassa o total do ano passado, quando foram contabilizados cerca de 37 mil romeiros.
Violência na pista
Na madrugada deste domingo, um romeiro de 19 anos morreu, após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto. O jovem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele morreu no local do assalto.
Os ladrões fugiram levando o celular do outro romeiro, de 18 anos.
A ocorrência foi registrada como latrocínio na Delegacia de Guaratinguetá. Até o momento, os assaltantes ainda não foram identificados nem encontrados.
PM morto
- Já na madrugada de sábado (11/10), um policial militar foi morto com um tiro no peito durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena. O soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, fazia romaria para o Santuário Nacional de Aparecida.
- Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Guilherme usava um colete refletivo da Polícia Militar enquanto fazia a caminhada. Ele foi baleado no peito por um assaltante, que levou uma mochila, R$ 800 e o celular do PM.
- O PM foi encaminhado para o Hospital de Lorena em estado gravíssimo e teve a morte constatada às 2h42, de acordo com a PRF.
- Outras duas pessoas que acompanhavam o PM também foram baleadas, uma no pé e outra de raspão nas costas, mas não tiveram complicações e estão “fisicamente bem”, informou a PRF.
- O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime.