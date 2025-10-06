06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas

Prima curte post que compara Virginia Fonseca às ex de Vini Jr.; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
prima-curte-post-que-compara-virginia-fonseca-as-ex-de-vini-jr.;-veja

Rafaela Fonseca, prima de Virginia Fonseca, deu o que falar após curtir uma postagem que comparava a influenciadora digital com as ex-namoradas e ficantes de Vini Jr. Os rumores de um romance entre os dois vem ganhando cada vez mais forças nos últimos dias, no entanto, até o momento, eles não assumiram qualquer tipo de relação séria.

O que dizia o post

Na postagem curtida por Rafaela, uma internauta falou sobre Virginia não ser igual as “marias chuteiras” que Vini pega. O comentário veio após o jogador de futebol publicar, no TikTok, um vídeo dançando com a influenciadora.

Leia também

“O povo jurou muito que Virginia era igual às marias chuteiras que o Vini pega. Gente, ela não precisa de ajuda pra pagar as próprias calcinhas e isso conta muito”, dizia o post curtido pela prima de Virginia.

5 imagensVini Jr. posta vídeo com Virginia em meio a rumores de affair: assistaVirginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmeraFechar modal.1 de 5

Post curtido por Rafaela Fonseca

Reprodução/@choquei2 de 5

Vini Jr. posta vídeo com Virginia em meio a rumores de affair: assista

Reprodução/TikTok @vinijr3 de 5

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Reprodução/Instagram4 de 5

Reprodução/Instagram5 de 5

Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmera

Maria Gracia Jimenez/Soccrates /Getty Images

Vídeo juntos

Vini Jr. usou as redes sociais nesta segunda-feira (6/10) para fazer sua primeira postagem ao lado de Virginia Fonseca. No TikTok, o jogador de futebol publicou vídeo fazendo dancinha com a influenciadora digital.

O post, é claro, não demorou muito para viralizar e causar alvoroço na web.

“Mas me prometeram que o Vini Jr. nunca assumiriam a Virgínia e que tinha vergonha de postar ela, corta pra ele dando um limpa no Instagram pra preparar território pra postar um TikTok com ela. Chocada que ele tá caidinho pela loirinha mesmo”, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. “O Vini Jr. postou vídeo com a Virginia dançando… Eita que as fãs deles vão se acabar”, pontuou outra.

Nos stories, Virginia repostou a gravação com o atleta da Seleção Brasileira e ainda fez um comentário sobre o desempenho dele na dança: “A reboladinha dele no final”, escreveu, acrescentando emojis de risada e coração.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost