Prima curte post que compara Virginia Fonseca às ex de Vini Jr.; veja

Rafaela Fonseca, prima de Virginia Fonseca, deu o que falar após curtir uma postagem que comparava a influenciadora digital com as ex-namoradas e ficantes de Vini Jr. Os rumores de um romance entre os dois vem ganhando cada vez mais forças nos últimos dias, no entanto, até o momento, eles não assumiram qualquer tipo de relação séria.

O que dizia o post

Na postagem curtida por Rafaela, uma internauta falou sobre Virginia não ser igual as “marias chuteiras” que Vini pega. O comentário veio após o jogador de futebol publicar, no TikTok, um vídeo dançando com a influenciadora.

“O povo jurou muito que Virginia era igual às marias chuteiras que o Vini pega. Gente, ela não precisa de ajuda pra pagar as próprias calcinhas e isso conta muito”, dizia o post curtido pela prima de Virginia.

Post curtido por Rafaela Fonseca

Vini Jr. posta vídeo com Virginia em meio a rumores de affair: assista

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmera

Vídeo juntos

Vini Jr. usou as redes sociais nesta segunda-feira (6/10) para fazer sua primeira postagem ao lado de Virginia Fonseca. No TikTok, o jogador de futebol publicou vídeo fazendo dancinha com a influenciadora digital.

O post, é claro, não demorou muito para viralizar e causar alvoroço na web.

“Mas me prometeram que o Vini Jr. nunca assumiriam a Virgínia e que tinha vergonha de postar ela, corta pra ele dando um limpa no Instagram pra preparar território pra postar um TikTok com ela. Chocada que ele tá caidinho pela loirinha mesmo”, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. “O Vini Jr. postou vídeo com a Virginia dançando… Eita que as fãs deles vão se acabar”, pontuou outra.

Nos stories, Virginia repostou a gravação com o atleta da Seleção Brasileira e ainda fez um comentário sobre o desempenho dele na dança: “A reboladinha dele no final”, escreveu, acrescentando emojis de risada e coração.