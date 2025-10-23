Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência

A prima da cantora Ana Castela, Paula Proença Castela Ribeiro, de 36 anos, morreu nesta quinta-feira (23) em Cuiabá (MT). A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.
De acordo com relatos, Paula estava grávida e precisou passar por um parto de emergência, mas não resistiu. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.
Na véspera do falecimento, Ana Castela havia utilizado suas redes sociais para pedir doações de sangue em favor da prima, mobilizando fãs e seguidores.
Em nota, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, de Cáceres (MT), da qual Paula era membro, lamentou profundamente o ocorrido e manifestou solidariedade à família e amigos.
“Rogamos a Deus que console o coração de todos e traga paz neste momento de dor”, diz o comunicado.
Fonte: G1 Mato Grosso / Redes sociais / Assembleia de Deus Nova Aliança
✍️ Redigido por ContilNet