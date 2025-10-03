03/10/2025
Primavera: biólogo revela três árvores que produzem mais com a poda

Parece simples, mas cortar pode ser sinônimo de colher mais. E quando se fala em árvores frutíferas, a poda correta — feita na hora certa — é quase um segredo de produção. Segundo o biólogo Fabiano Soares, mangueira, macieira e cafezeiro estão entre as espécies que mais se beneficiam da prática.

“Quase toda frutífera responde bem à poda, desde que feita com técnica”, explica. “Ela redireciona a energia de planta para onde importa: os ramos que realmente vão dar fruto.” A poda também melhora a entrada de luz, reduz doenças e estimula novos brotos mais férteis.

Veja 3 árvores se beneficiam da poda:

Mangueira

De acordo com Fabiano, a mangueira costuma frutificar melhor depois de podas de limpeza e forção. “Essas podas ajudam a planta a concentrar energia nos brotos mais produtivos”, explica. O resultado? Mais mangas, e de melhor qualidade.

Macieira

No caso da macieira, a poda adequada estimula a formação das chamadas gemas floríferas que, depois, darão origem aos frutos. “É uma espécie que depende muito da poda para manter a produção constante”, afirma o biólogo.

Cafezeiro

Embora seja um arbusto, o pé de café é um clássico quando o assunto é poda. A técnica chamada de esqueletamento ajuda a renovar a planta. “A gente elimina galhos esgotados e estimula o crescimento de ramos novos, mais produtivos”, explica Fabiano.

Mangueira

Macieira

Cafezeiro

Poda com propósito: mais frutos, menos desperdício

A poda tem efeito direto no redirecionamento dos fotoassimilados, ou seja, tudo o que a planta produz via fotossíntese. Cortando galhos desnecessários, ela consegue concentrar carboidratos e hormônios nos pontos certos aumentando o potencial produtivo.

Outro ponto é o controle da dominância apical, que faz a planta crescer para cima, impedindo o desenvolvimento lateral. Ao remover a parte superior (a gema apical), reduz-se a produção de auxina, um hormônio que bloqueia o crescimento dos galhos laterais. “Com isso, a planta ramifica mais para os lados e essas novas ramificações podem virar frutos”, diz Fabiano.

Além disso, a poda melhora a incidência de luz e ventilação no interior da copa, o que favorece a fotossíntese e ainda reduz o risco de doenças fúngicas.

O que NÃO fazer:

Poda mal-feita pode comprometer a saúde da árvore. Fabiano alerta para alguns cuidados essenciais:

  • Evite podas drásticas fora do período de dormência
  • Nunca retire mais de 25% a 30% da copa de uma vez
  • Faça cortes limpos e inclinados para evitar acúmulo de água
  • Use ferramentas higienizadas para não transmitir doenças
  • Prefira podar no fim do inverno ou início da primavera

Três tipos de poda que fazem diferença:

  • Poda de formação: feita nos primeiros anos da árvore, ajuda a estruturar a copa e facilita a colheita.
  • Poda de frutificação: logo após a colheita, elimina galhos esgotados e estimula brotos novos.
  • Poda de limpeza: retira galhos secos, doentes ou cruzados, melhorando a saúde da planta.

Às vezes, o que separa uma árvore cheia de frutos de uma que só ocupa espaço é uma boa poda — feita com técnica, cuidado e no tempo certo. “É um jeito simples de ajudar a planta a fazer o que ela já quer: produzir”, conclui Fabiano.

 

