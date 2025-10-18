18/10/2025
Universo POP
Primavera Sound anuncia retorno a São Paulo em 2026. Saiba mais

Escrito por Metrópoles


O festival de música Primavera Sound retornará a São Paulo em 2026. A novidade foi divulgada nas redes sociais do evento na última sexta-feira (17/10).

A terceira edição do festival na capital paulista está marcada para os dias 5 e 6 de dezembro do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Nenhuma atração foi confirmada até o momento.

A última edição ocorreu em dezembro de 2023, também em Interlagos. No ano seguinte, a organização do festival cancelou a realização do evento no Brasil e em outros países da América Latina devido a “dificuldades externas” que impediram “os eventos com o nível que o público merece”.

“Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias, especialmente na situação atual dos desafios da indústria musical. Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros”, disse o diretor do festival, Alfonso Lanza, na ocasião.

A nota divulgada na época já sugeria a possibilidade de retomar o evento no futuro. “Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que isso aconteça o mais rápido possível”, concluía o comunicado.

Prefeito celebra festival

  • Também nas redes sociais, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), celebrou a volta do Primavera Sound. “Uma notícia excelente para fechar a semana com chave de ouro.”
  • “É mais um super projeto cultural de relevância internacional voltando para a cidade de São Paulo”, acrescentou o prefeito.
  • “Tudo isso só foi possível graças à nossa parceria com o Primavera e a produtora Bonus Track”, concluiu.

Popular na Espanha e com edições em Portugal e Estados Unidos, o Primavera Sound chegou ao Brasil em 2022 no Distrito Anhembi. Nos line-ups, a edição brasileira contou com nomes como Arctic Monkeys, The Cure, Marisa Monte, The Killes, Marina Sena e Björk.

