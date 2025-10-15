15/10/2025
Primeira-dama deixa cargo após denúncia e escândalo com suposta amante do prefeito

Sheila Thomaz é acusada de perseguir servidora que teria relacionamento com o prefeito Anderson Farias; caso virou boletim de ocorrência

A primeira-dama de São José dos Campos (SP), Sheila Thomaz, deixou o cargo de presidente do Fundo Social de Solidariedade após ser denunciada por perseguição contra uma servidora da Prefeitura que seria suposta amante do prefeito Anderson Farias.

Segundo boletim de ocorrência obtido pelo portal Metrópoles, a servidora Milena Coelho relatou ter sido intimidada e vigiada por Sheila, que teria ido ao seu local de trabalho para constrangê-la, além de estacionar próximo à sua casa e chamá-la de “puta” em evento público.

Reprodução/PMSJC

De acordo com o registro policial, Sheila também teria montado um “dossiê com informações falsas” para tentar provocar a demissão de Milena. “A declarante se sente intimidada, ameaçada e perseguida por Sheila, não sabendo do que ela é capaz, temendo por sua vida e integridade física”, diz o documento.

Prefeitura confirma desligamento e separação

Após a divulgação da denúncia na manhã desta quarta-feira (15), a Prefeitura de São José dos Campos divulgou nota oficial anunciando a separação do casal e o desligamento de Sheila do cargo.

O texto não cita o caso diretamente, afirmando apenas que a decisão foi tomada “de comum acordo” e que a ex-primeira-dama “seguirá novos projetos pessoais e profissionais”.

“O prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento”, diz o comunicado.

A nota também agradece à ex-primeira-dama pelo trabalho prestado e pede “respeito à privacidade da família”.

Relação extraconjugal já era comentada nos bastidores

Segundo apuração do Metrópoles, o relacionamento entre o prefeito e Milena Coelho já era de conhecimento nos bastidores políticos desde o ano passado. Apesar disso, Anderson Farias mantinha publicamente o casamento com Sheila, que teria pretensões eleitorais e chegou a ser filiada ao mesmo partido do marido, o PSD.

Até o momento, o prefeito não se manifestou sobre o caso, e as defesas de Sheila Thomaz e Milena Coelho não foram localizadas. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Fonte: Metrópoles
