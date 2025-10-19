19/10/2025
Primeira-dama do DF lê oração dos fiéis em Santa Missa no Vaticano

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, compartilhou com os seus seguidores nas redes sociais que teve a honra de fazer a leitura de uma das orações dos fiéis, em língua portuguesa, durante a Santa Missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O registro foi compartilhado neste domingo (19/10).

“Viver é sentir quem caminha ao nosso lado. E sentir é permitir que cada detalhe, cada pessoa, cada momento, tenha o seu espaço sagrado dentro de nós”, escreveu Mayara.

Veja o momento da leitura: 

“Por nós mesmos. Para que a palavra do evangelho converta os nossos corações, nos faça capazes de acolher a Cristo e segui-lo com prontidão e docilidade”, leu a primeira-dama do DF durante o rito litúrgico.

Durante a celebração da missa, as orações dos fiéis, também conhecidas como orações universais, representam um momento em que a comunidade se une para apresentar a Deus suas intenções e necessidades.

Realizadas após a homilia, essas preces abrangem temas amplos, como pedidos pela Igreja Católica, pelos governantes, pelos doentes, pela paz no mundo e por situações específicas da comunidade local.

A oração universal costuma ser proclamada por alguém da comunidade, podendo ser um leigo, um representante da Igreja, um convidado especial ou alguma autoridade presente.

Em celebrações mais solenes, como missas oficiais realizadas no Vaticano, esse momento pode ser confiado a figuras de destaque, como líderes comunitários ou autoridades civis.

