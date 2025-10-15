primeira-dama-que-perdeu-cargo-tem-medida-protetiva-contra-prefeito

A primeira-dama de São José dos Campos, Sheila Thomaz, que perdeu a presidência do Fundo Social da cidade nesta quarta-feira (15/10), já acusou o prefeito Anderson Farias (PSD) de violência doméstica. Neste mês, inclusive, a Justiça concedeu uma medida protetiva contra o gestor municipal, com quem ela é casada há 30 anos.

Medida protetiva

O caso tramita na Vara da Violência Doméstica e Familiar de São José dos Campos, no interior do estado. Obtida pelo Metrópoles, a decisão, proferida no dia 7 deste mês, proíbe o prefeito de aproximação a menos de 200 metros e de qualquer tipo de contato com a esposa.

O documento judicial prevê prisão em flagrante ou preventiva em caso de descumprimento das determinações, válidas por um ano, com possibilidade de prorrogação.

Segundo o relato de Sheila, em boletim de ocorrência, o comportamento agressivo do marido envolve ofensas, humilhações e dependência financeira. No início deste mês, Farias teria agredido fisicamente a mulher e a própria filha durante uma discussão. Sheila também menciona ter sido ameaçada e xingada pela sogra após aproximação da mãe do prefeito com a suposta amante dele.

Perda do cargo da primeira-dama

Sheila Thomaz perdeu cargo na prefeitura após uma servidora municipal, apontada como amante de Anderson, tê-la acusado de perseguição.

Milena Coelho é enfermeira e trabalha na rede pública da cidade desde dezembro de 2017, segundo informações do LinkedIn. No dia 27 de agosto deste ano, ela registrou um boletim de ocorrência no qual diz manter um relacionamento amoroso com Anderson e ser vítima de perseguição pela primeira-dama.

Sheila Thomaz

Milena Coelho, apontada como suposta amante do prefeito

Anderson Farias (PSD) é prefeito de São José dos Campos

Prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e a primeira-dama, Sheila Tomaz

Sheila é acusada de ir ao local de trabalho de Milena para constrangê-la, além de vigiá-la na porta da sua casa e intimidá-la. Em um evento público, a primeira-dama teria chamado a suposta amante de “puta”.

“[Sheila] Fez ainda um dossiê contra a declarante [Milena] com fatos inverídicos, colocando pessoas para tirar foto da declarante onde ela vai, em casa, no trabalho e qualquer outro lugar que esteja, sendo que esse dossiê seria para a declarante ser demitida (…) . A declarante se sente intimidada, ameaçada e perseguida por Sheila, não sabendo do que ela é capaz, temendo por sua vida e integridade física”, diz o boletim de ocorrência ao qual Metrópoles teve acesso.

O documento veio à tona na manhã desta quarta por uma publicação local. Depois disso, a prefeitura publicou a nota oficial anunciando a separação do casal e o desligamento de Sheila. O texto não explica a razão da decisão e afirma que a primeira-dama agora irá “se dedicar a projetos pessoais e profissionais”.

O Metrópoles apurou que o relacionamento entre o prefeito e Milena Coelho já era conhecido no entorno político desde o ano passado. Anderson, contudo, manteria o casamento de fachada com Sheila Thomaz, que teria pretensões eleitorais próprias. Até o mês passado, Sheila era filiada ao PSD, mesmo partido do prefeito, e já trabalhou no gabinete do ex-vereador Hélio Nishimoto, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O Metrópoles procurou o prefeito Anderson Farias, mas não obteve resposta. A reportagem não localizou as defesas de Sheila Thomaz e Milena Coelho. O espaço permanece aberto para manifestação.