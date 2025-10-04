04/10/2025
Primeiro membro da Flotilla é deportado de Israel e grupo inicia greve de fome

O ativista Nicolás Calabrese, integrante da delegação brasileira da Global Sumud Flotilla e cidadão argentino-italiano radicado no Brasil, foi o primeiro dos 14 membros brasileiros presos em Israel a ser deportado. Calabrese, que é professor e militante do PSOL no Rio de Janeiro, foi enviado para a Turquia, com o custo de sua passagem arcado pelo consulado italiano em Israel.

A deportação ocorreu como parte de um voo turco que levou 137 participantes da flotilha de diversos países, coordenado pela Embaixada da Turquia em Tel Aviv. Embora a organização de assistência jurídica Adalah não tenha recebido comunicação oficial sobre as deportações iminentes, o governo israelense utilizou a cidadania italiana de Calabrese para incluí-lo no voo.

Veja as fotos

Thiago Ávila e jornalista Giovanna Vial fazem relato sobre ataque a navio em missão pró-GazaReprodução: Instagram @thiagoavilabrasil @givial
Navio da missão internacional pró-Gaza sofre ataque em porto da TunísiaReprodução / @mansur.peixoto
Nesta segunda-feira (8/9), Israel derrubou um arranha-céu pelo quarto dia seguido de ataques em GazaReprodução: g1
Navio da missão internacional pró-Gaza sofre ataque em porto da TunísiaReprodução / @ahmedeldin
Benjamin Netanyahu em vídeo publicado em seu perfil no X nesta segunda-feira (8/9), avisando para israelenses evacuaremReprodução: X/@netanyahu
Thiago Ávila foi preso ao tentar chegar à Faixa de GazaReprodução / YouTube

A ausência de transparência nos processos de deportação está sendo criticada como uma estratégia de Israel para dificultar o trabalho da Adalah e dos advogados que tentam auxiliar os ativistas, que foram interceptados em águas internacionais enquanto tentavam levar ajuda humanitária a Gaza.

Os advogados da Adalah relataram um padrão de desrespeito sistemático às garantias legais e aos direitos humanos básicos nas prisões israelenses. Centenas de audiências de revisão das ordens de prisão foram realizadas sem aviso prévio à equipe de defesa e sem a presença de advogados para os participantes da flotilha.

Em um ato de protesto não violento, quatro integrantes da delegação brasileira confirmaram à embaixada e aos advogados que iniciaram uma greve de fome. Os nomes confirmados são: Thiago Ávila, João Aguiar, Bruno Gilga e Ariadne Telles.

Interceptado pelo Exército de Israel, o grupo que contava com brasileiros foi detido na última quarta-feira (1º/10). Os barcos levavam ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, como alimentos e remédios.

