Primo de prefeita de Goiás morre após passar mal em aula de crossfit

O servidor público Therry Espíndola, de 49 anos, morreu nesse sábado (18/10) após participar de uma aula de crossfit em Itaguari, na região noroeste de Goiás.

Ele era primo da prefeita de Itaberaí, Rita de Cássia (União Brasil) — município localizado a cerca de 25 quilômetros de Itaguari, onde o servidor passou mal e morreu.

De acordo com informações preliminares, Espíndola passou mal logo após o término do aulão. Testemunhas relataram que ele participou normalmente das atividades, mas se queixou de fortes dores no peito ao final do treino.

O servidor foi socorrido rapidamente e levado ao hospital da cidade, onde sofreu uma parada cardíaca. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu.

A prefeita Rita de Cássia lamentou a perda do primo. “A partida repentina de alguém querido deixa um vazio em nossa família. Therry foi luz, alegria, companheirismo e amor — e assim será lembrado por todos nós”, escreveu nas redes sociais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o velório e o sepultamento.