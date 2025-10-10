Príncipe Harry é perseguido e seguranças tomam atitude drástica

Um caso de perseguição vivida pelo príncipe Harry no dia 8 de setembro foi destaque dos tabloides da mídia especializada nesta semana. Segundo o portal The Sun, foi por pouco que duque de Sussex não teve um encontro indesejado com uma mulher que já constava na lista de pessoas monitoradas pela equipe de segurança real.

O episódio aconteceu quando o “ruivo” esteve no Reino Unido para participar do WellChild Awards, evento beneficente que apoia crianças com doenças graves no qual Harry é patrono.

O príncipe Harry participou de uma série de eventos durante a viagem de quatro dias pelo Reino Unido

Segundo informações obtidas pelo portal britânico, cerca de 20 minutos antes de Harry chegar ao The Royal Lancaster Hotel, onde seria realizada a cerimônia, a segurança foi acionada para intervir em um episódio aterrorizante: uma mulher estaria murmurando comentários estranhos sobre o príncipe dentro do banheiro feminino do local.

Fontes presentes no local relataram que a mulher foi retirada antes da chegada de Harry. No entanto, ela foi fotografada ao lado do carro dele, e equipes policiais junto a cães farejadores realizaram uma varredura no perímetro do hotel para garantir a segurança.

Perseguidora de príncipe Harry insistiu em se aproximar

Embora o príncipe Harry tenha conseguido se “livrar” da ameaça, o The Sun noticiou que a mesma mulher teve de ser interceptada pela equipe do duque de Sussex 48 horas depois do primeiro incidente, quando ele saia de outro evento no Centro de Estudos de Lesões por Explosão do Imperial College, no oeste de Londres.

O duque de Sussex perdeu na Justiça a garantia de proteção policial quando estiver no Reino Unido

O pai de Archie, de 6 anos, e Lilibeth Diana, de 4, que perdeu o direito de manter segurança real depois de ter abdicados aos deveres da Corte em janeiro de 2020, teve de contar com ação da equipe de segurança custeada por ele para manter sua proteção. Os agentes tiveram que “bloquear” os movimentos da mulher para que Harry pudesse sair do local.

“Não havia presença policial nem proteção próxima. Coube a dois funcionários do seu escritório intervir. Eles tiveram sorte”, detalhou uma fonte que presenciou a ação.

A mulher não teve sua identidade revelada, mas já é um rosto familiar para a equipe de segurança de Harry por ter comportamento considerado problemático. Segundo relatos, ela teria tentado seguir Harry e Meghan durante viagem deles à Nigéria em maio de 2024.

