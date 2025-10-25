25/10/2025
Princípio de incêndio atinge Câmara dos Deputados neste sábado (25/10)

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na tarde deste sábado (25/10), no Anexo III da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Segundo a corporação, o fogo começou em uma área que está em obras dentro do prédio. As equipes conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o incêndio se alastrasse.

Após o combate, os militares realizaram ventilação mecânica para dispersar a fumaça e fizeram o rescaldo do local com o uso de uma câmera térmica, a fim de identificar possíveis focos remanescentes.

Não há informações sobre o que provocou o incidente. Ninguém ficou ferido.

