Princípio de incêndio atinge Câmara dos Deputados neste sábado (25/10)

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na tarde deste sábado (25/10), no Anexo III da Câmara dos Deputados, em Brasília.
Segundo a corporação, o fogo começou em uma área que está em obras dentro do prédio. As equipes conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o incêndio se alastrasse.
Leia também
-
Princípio de incêndio em ar-condicionado atinge 6º andar de prédio
-
Escola do DF tem aulas suspensas nesta 3ª após princípio de incêndio
-
Princípio de incêndio assusta passageiros e trem do metrô é evacuado
-
Exaustor causa princípio de incêndio em cozinha de restaurante. Vídeo
Após o combate, os militares realizaram ventilação mecânica para dispersar a fumaça e fizeram o rescaldo do local com o uso de uma câmera térmica, a fim de identificar possíveis focos remanescentes.
Não há informações sobre o que provocou o incidente. Ninguém ficou ferido.