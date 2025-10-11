Princípio de incêndio em ar-condicionado atinge 6º andar de prédio

Um princípio de incêndio em um ar-condicionado mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) neste sábado (11/10). O incidente ocorreu em um prédio no Setor Comercial Sul.

Segundo o CBMDF, o fato ocorreu no sexto andar de um prédio comercial na Quadra 5.

No local, as equipes se depararam com chamas na condensadora de um equipamento de ar condicionado, instalada na parte externa da sala comercial. Após estudo da cena, a energia elétrica foi desligada e o incêndio foi debelado com o uso de extintores de pó químico disponíveis no local.

Em seguida, foi realizada ventilação mecânica para dispersar a fumaça do ambiente.

Não houve vítimas.