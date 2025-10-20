prison-break-vai-ganhar-reboot-em-breve,-diz-revista.-veja-os-detalhes

Depois de 20 anos do lançamento de um dos maiores sucessos das séries norte-americanas, Prison Break vai voltar às telinhas com uma história inédita e novos personagens.

Segundo a revista Variety, a nova produção será comandada pelo serviço de streaming Hulu, que encomendou um piloto em dezembro de 2024.

Prison Break (Temporadas 1-5). Lincoln Burrows (Dominic Purcell) é um homem inocente acusado pelo homicídio do irmão do vice-presidente, sendo condenado a pena de morte em uma penitenciária super-máxima. Porém, seu irmão, Michael Scofield (Wentworth Miller), bola um plano para tirar Lincoln da cadeia. Enviado para Fox River, Michael começa a executar a sua estratégia, mas logo percebe que está no meio de uma perigosa conspiração

Prison Break

Prison Break

Prison Break

O reboot seguirá com os acontecimentos da série original, que chegou ao fim depois de cinco temporadas em 2017. Os criadores Paul Scheuring, Marty Adelstein e Neal Moritz estarão de volta como produtores executivos.

A sinopse preliminar diz que a trama segue um ex-soldado que aceita um emprego como guarda de uma das prisões mais perigosas do mundo para provar seu amor.

Até o momento, o elenco conta com nomes como Emily Browning (Sucker Punch), Lukas Gage (The White Lotus), Drake Rodger (Os Winchesters), JR Bourne (Teen Wolf), Clayton Cardenas, Georgie Flores e Myles Bullock.