Pro Bowl 2026 será realizado na semana do Super Bowl; veja mudanças

A NFL anunciou nesta terça-feira (22/10), que a edição de 2026 da Pro Bowl Games será realizada durante a semana do Super Bowl LX na área da Baía de San Francisco, no dia 3 de fevereiro. O evento terá foco no flag football, modalidade que será apresentada nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028, a modalidade é explorada desde 2023 pela liga.

Além disso, haverá programação prévia no domingo, 1º de fevereiro, com especiais sobre os elencos e histórias dos atletas, que serão exibidos na ESPN, ABC e Disney XD. Já o Super Bowl se dará no dia 9 de fevereiro.

A ocasião reunirá os melhores jogadores da liga em um confronto entre AFC (American Football Conference) e NFC (National Football Conference), conferências que formam a NFL, no formato 7 contra 7, em um campo de 50 jardas com end zones de 10 jardas. Cada touchdown valerá seis pontos, com conversão de um ponto da linha de 5 jardas ou duas tentativas a partir da linha de 10 jardas.

Chiefs vs Chargers em campo pela temporada 2024/25 da NFL

Chiefs vs Chargers em campo pela temporada 2024/25 da NFL

Chiefs vs Chargers – NFL

Em nota, Peter O’Reilly, vice-presidente executivo da NFL, afirmou que a mudança coloca o Pro Bowl “na maior plataforma da liga, elevando o flag football e os nossos melhores jogadores de uma forma que nunca foi feita antes”. Ele acrescentou que o evento será “uma vitrine do talento de elite e da ação dinâmica que podemos esperar no palco olímpico”.

O flag football, segundo a NFL, é “uma das modalidades mais inclusivas e acessíveis do futebol americano, com mais de 20 milhões de jogadores em 100 países”. A liga já autorizou a participação de seus atletas nos Jogos Olímpicos de 2028, e negocia com a NFLPA os termos de participação.

Os fãs continuam tendo papel fundamental na definição dos elencos da AFC e NFC, por meio do Pro Bowl Vote apresentado pela Jersey Mike’s, que começará no dia 27 de novembro.

“Os torcedores podem votar quantas vezes quiserem para ajudar a definir os elencos e enviar os melhores jogadores da liga para a Baía”, afirmou a NFL.

As seleções finais serão decididas por uma combinação de votos de fãs, jogadores e técnicos, cada grupo com peso equivalente de um terço.

O QUE É PRO BOWL



O Pro Bowl é o jogo das estrelas da NFL (National Football League), reunindo os melhores jogadores de cada temporada em um confronto entre as conferências AFC e NFC. Funciona de maneira semelhante a outros “All-Star Games” de esportes como basquete ou hóquei, com os atletas escolhidos por uma combinação de votos de torcedores, jogadores e técnicos.