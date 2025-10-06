06/10/2025
Processo contra Fernando Sampaio avança e já tem audiência marcada

Escrito por Metrópoles
A coluna Fábia Oliveira apurou com exclusividade que o processo movido pela influenciadora Luiza Santana Aragão contra o ator Fernando Sampaio Santos, participante do reality A Fazenda 17, já avançou na Justiça.

O ator foi julgado à revelia, e a audiência está marcada para o próximo dia 3 de novembro, na 2ª Vara Cível de Itapecerica da Serra (SP).

Detalhes do processo

Luiza Santana pede indenização de R$ 100 mil por danos morais, alegando que Fernando a constrangeu e intimidou durante a participação no programa A Grande Conquista, no ano passado.

Entre os episódios narrados na ação estão ofensas verbais, gestos obscenos, ameaça física — incluindo o lançamento de uma porta — e a publicação de sua imagem nas redes sociais acompanhada da frase “Chora não, bonequinha”, considerada pela defesa como debochada e misógina.

Revelia decretada

Segundo os advogados da influenciadora, tais ações teriam causado profundo abalo emocional e prejuízo à imagem pública e profissional de Luiza. A inicial cita ainda matérias de veículos de imprensa, que repercutiram amplamente os atos do ator durante o reality.

Fernando Sampaio foi citado, mas não apresentou defesa no prazo legal, o que resultou na revelia — situação em que os fatos narrados pela autora são presumidos como verdadeiros pelo Judiciário.

Com a audiência já agendada, a expectativa é que a fase de instrução permita a oitiva das partes e eventual produção de provas que embasarão a decisão final sobre a indenização.

