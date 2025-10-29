Processo de Felipe Massa contra a Fórmula 1 entra em fase decisiva

As primeiras audiências do processo que Felipe Massa move contra a Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Bernie Ecclestone, ex-chefão da categoria, por conta dos acontecimentos da temporada de 2008, tiveram início nessa terça-feira (28/10). O piloto, que atualmente está na Stock Car Brasil, pede o reconhecimento do título de campeão da F1 em 2008.

Massa pede que o campeonato daquele ano seja dividido com Lewis Hamilton, único detentor do título até o momento. Além disso, o brasileiro quer uma indenização de US$ 82 milhões (cerca de R$ 437 milhões) como compensação por prêmios e bônus que poderia ter recebido caso fosse declarado campeão na época.

Felipe Massa entrou na justiça contra a Fórmula 1, a FIA e o ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone.

Felipe Massa quer a divisão do título de 2008.

Felipe Massa, ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1.

O processo está em fase de sessões preliminares, que devem ir até sexta-feira (31/10). O objetivo é determinar se a ação seguirá para coleta de provas e julgamento.

Relembre o caso

Em 2008, Felipe Massa, então piloto da Ferrari, estava na disputa do título da Fórmula 1 contra Lewis Hamilton, que na época, pilotava pela McLaren.

Na 15ª etapa, disputada em Singapura, a Renault, sob o comando de Flavio Briatore, deu ordens para que Nelsinho Piquet batesse de propósito no muro para provocar a entrada do safety car, beneficiando Fernando Alonso, que venceu a prova.

No momento do acidente, Felipe liderava a prova, mas teve um problema com a mangueira de abastecimento durante o pit stop, atrasando a volta para a pista e ficando na 13ª posição ao fim da corrida.

Vale lembrar que Hamilton foi campeão daquele ano, com um ponto de diferença para Massa. Portanto, caso o GP de Singapura fosse anulado por conta da ordem da Renault, Massa teria ficado com o título.