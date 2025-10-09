procon-df-autua-15-distribuidoras-do-df-por-venda-de-produtos-ilegais

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) realizou uma operação de fiscalização preventiva em distribuidoras de bebidas de diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Os fiscais visitaram 16 estabelecimentos, dos quais 15 foram autuados.

Os fiscais apreenderam produtos vencidos, bebidas clandestinas que estavam sem indicação de origem e sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e até fogos de artifício sem autorização. Não foram encontradas bebidas falsificadas, segundo o órgão.

A ação teve como objetivo orientar os fornecedores e coibir possíveis irregularidades no setor.

Apesar do baixo número de denúncias recebidas, o Procon acompanha de perto a situação de possíveis casos de contaminação por metanol em Brasília e atua de forma preventiva para reforçar o trabalho da Vigilância Sanitária e das forças policiais.

Leia também

“Nosso foco é garantir que as bebidas comercializadas estejam dentro dos padrões legais e sanitários. Estamos atuando de forma preventiva e rigorosa para proteger a saúde do consumidor”, destacou o secretário do Consumidor, Gilvan Máximo.

O Procon alerta que produtos sem procedência e sem autorização legal para a venda não atendem aos requisitos mínimos de qualidade e segurança e podem conter substâncias nocivas, como o metanol.

Na última semana, o Distrito Federal teve notificação de dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo a suspeita do cantor Hungria descartada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

Um paciente de 47 anos, internado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), segue sendo monitorado e ainda sem confirmação da intoxicação.

Com centenas de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil, as secretarias do Governo do Distrito Federal (GDF) e as forças policiais têm feito uma força-tarefa para fiscalizar bares e distribuidoras.

Entre a madrugada de sexta-feira (3/10) e esta segunda (6/10), 74 estabelecimentos fiscalizados e 37 foram autuados.

Na noite desta sexta-feira (3/10), a Polícia Militar do DF desmantelou esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Sobradinho dos Melos. O local funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino, preparado para produzir e adulterar destilados de forma industrial.

O Procon-DF orienta os consumidores a denunciarem estabelecimentos que comercializem produtos irregulares pelo telefone 151, pelo e-mail [email protected] ou pelo formulário eletrônico disponível neste site.

A defesa do consumidor do DF também fez orientações para identificar produtos falsificados e clandestinos: