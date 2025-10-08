Procon realiza operação em Rio Branco para barrar bebidas com metanol: “Nenhum caso no Acre”

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AC), em parceria com o Ministério Público do Acre (MP-AC) e a Vigilância Sanitária Estadual, está realizando fiscalizações em distribuidoras e pontos de venda de bebidas em Rio Branco para evitar que produtos adulterados com metanol cheguem ao consumidor. A ação ocorre desde a última quinta-feira (3) e, até o momento, não foram encontradas irregularidades.

Segundo o chefe de fiscalização do Procon, John Rodrigues, nenhuma suspeita de adulteração foi identificada no estado. “Graças a Deus, até o momento a gente não conseguiu identificar, não achou nenhum produto com suspeita de adulteração. Tanto é que o nosso estado até o momento não registrou qualquer caso de pessoa contaminada por metanol”, afirmou.

Rodrigues destacou que a iniciativa faz parte de um esforço nacional. “Olá, tudo bem, telespectadores da ContilNet, eu sou o John Neneck, chefe do setor de fiscalização do Procon no Acre. Nesse momento a gente está fazendo a Operação SALU, operação essa que está acontecendo de maneira integrada em todo o território nacional. Essa ação visa combater a venda de bebidas falsificadas e adulteradas. Nós sabemos que, na última semana, houve um boom muito grande sobre a questão das pessoas que consumiram bebidas contaminadas com metanol, produto esse que vem causando risco à saúde da população. Então o Procon do Acre, em parceria com o Ministério Público e a Vigilância Sanitária Estadual, está aqui fiscalizando desde a quinta-feira passada, monitorando para que o consumidor possa ir ao mercado de consumo com segurança e adquirir o produto de sua preferência com tranquilidade”, explicou.

O chefe de fiscalização também reforçou como a operação está sendo conduzida. “Nós estamos fiscalizando distribuidoras de bebidas, supermercados, todo o segmento que trabalha com a venda desses produtos, para que o consumidor tenha segurança ao consumir e não tenha sua saúde colocada em risco. Nosso trabalho é justamente garantir que o cidadão não seja enganado por falsificadores e que a saúde da população seja preservada.”

Durante as vistorias, as equipes orientam sobre sinais que podem indicar falsificação, como rasuras no rótulo, erros de grafia, lacres violados e ausência de nota fiscal. “É importante que o consumidor verifique se o produto não tem rasuras, se o lacre está intacto, se os dispositivos de segurança do fabricante estão ok. Exigir nota fiscal também é fundamental para garantir a procedência da bebida”, reforçou Rodrigues.

Ele ainda deu exemplos práticos sobre como identificar adulteração. “Se a garrafa for aberta e fechada novamente, ela nunca mais vai ficar perfeita como antes. Esse tipo de detalhe dificulta a falsificação, porque fabricantes sérios investem em dispositivos de segurança de alta qualidade, enquanto falsificadores usam materiais de baixa qualidade para obter lucro. Por isso, nós também mostramos aos comerciantes e consumidores como identificar os selos de rastreio e os dispositivos de segurança, principalmente em bebidas importadas.”

Rodrigues destacou que a presença do Procon nas ruas traz confiança para a população. “O que a gente quer é que o consumidor vá para o mercado com a certeza de que está comprando um produto seguro, que não vai colocar a vida dele em risco. Essa é a nossa missão, garantir a segurança no consumo. E, até aqui, temos a tranquilidade de afirmar que o Acre não tem nenhum registro de contaminação por metanol.”