Procurador do Acre assina manifesto que pede a Lula nomeação de mulher para o STF

O procurador do Acre, Lucas Costa Almeida Dias, está entre os 162 membros do Ministério Público Federal (MPF) que assinaram um manifesto pedindo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolha uma mulher para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Barroso anunciou aposentadoria e a escolha do novo nome deve ser anunciada em breve.

No documento, os procuradores afirmam que a indicação de uma mulher é um passo essencial para fortalecer a democracia e a representatividade no Judiciário brasileiro. Atualmente, o STF conta com dez homens e apenas uma mulher, a ministra Cármen Lúcia.

“O Brasil é um país majoritariamente feminino, e isso precisa se refletir também nos espaços de poder e decisão”, diz um trecho do texto. As procuradoras e os procuradores destacam que as mulheres são maioria na população e têm forte presença no Ministério Público, na Magistratura e em outras áreas do sistema de Justiça, mas ainda são minoria nas instâncias mais altas.

O manifesto reforça que existem inúmeras juristas mulheres com alta qualificação, experiência e dedicação à defesa dos direitos fundamentais. Por isso, segundo os signatários, deixar de aproveitar essa oportunidade seria perder uma chance histórica de corrigir o déficit de representação feminina no STF.