28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Procurador do Acre assina manifesto que pede a Lula nomeação de mulher para o STF

Os procuradores afirmam que a indicação de uma mulher é um passo essencial para fortalecer a democracia e a representatividade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O procurador do Acre, Lucas Costa Almeida Dias, está entre os 162 membros do Ministério Público Federal (MPF) que assinaram um manifesto pedindo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que escolha uma mulher para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Barroso anunciou aposentadoria e a escolha do novo nome deve ser anunciada em breve.

O procurador Lucas Dias faz parte dos 160 que assinou o manifesto | Foto: Reprodução Redes Sociais

No documento, os procuradores afirmam que a indicação de uma mulher é um passo essencial para fortalecer a democracia e a representatividade no Judiciário brasileiro. Atualmente, o STF conta com dez homens e apenas uma mulher, a ministra Cármen Lúcia.

“O Brasil é um país majoritariamente feminino, e isso precisa se refletir também nos espaços de poder e decisão”, diz um trecho do texto. As procuradoras e os procuradores destacam que as mulheres são maioria na população e têm forte presença no Ministério Público, na Magistratura e em outras áreas do sistema de Justiça, mas ainda são minoria nas instâncias mais altas.

O manifesto reforça que existem inúmeras juristas mulheres com alta qualificação, experiência e dedicação à defesa dos direitos fundamentais. Por isso, segundo os signatários, deixar de aproveitar essa oportunidade seria perder uma chance histórica de corrigir o déficit de representação feminina no STF.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost