08/10/2025
Procuradoria do STJD acata tese do Grêmio e pede suspensão de cartões

Em nota, o Grêmio divulgou que a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese do departamento jurídico do time gaúcho e pediu ao STJD a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados na partida contra o Red Bull Bragantino.

A equipe espera a anulação dos cartões para Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo), aplicados no sábado (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

“O Grêmio acompanha o caso de perto e vem tomando medidas para defender uma arbitragem justa, mais qualificada e que não interfira no resultado das partidas”, diz trecho final da nota.

Confira a nota:

O Departamento Jurídico do Grêmio conquistou agora à noite um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese do Clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos… pic.twitter.com/IMEdH8Ss2M

— Grêmio FBPA (@Gremio) October 8, 2025

Afastados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou Ramon Abatti Abel e Lucas Casagrande, árbitros de São Paulo x Palmeiras e Red Bull Bragantino x Grêmio, respectivamente, do quadro de profissionais da entidade. A decisão veio após a constatação dos erros cometidos na arbitragem das partidas.

Além dos árbitros centrais, Ilbert Estevam da Silva e Gilberto Rodrigues Castro Junior, que estavam no VAR, também foram afastados. A entidade informa que os quatro passarão por treinamento, aperfeiçoamento e reavaliação interna.

Leia a nota do Grêmio na íntegra:

O Departamento Jurídico do Grêmio conquistou agora à noite um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese do Clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados a dois atletas durante uma partida.

O pedido é em caráter liminar. A partir de agora, o presidente do Tribunal pode tomar uma decisão a qualquer momento. O Grêmio espera pela suspensão dos cartões dados aos atletas Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo), aplicados durante o jogo contra o Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista.

A partida ficou marcada por dois erros graves de arbitragem, que interferiram no resultado e provocaram, por parte da CBF, o afastamento da dupla de arbitragem da partida, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O Grêmio acompanha o caso de perto e vem tomando medidas para defender uma arbitragem justa, mais qualificada e que não interfira no resultado das partidas.

