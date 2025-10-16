16/10/2025
Universo POP
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

Produto contaminou água, diz secretário após caso de intoxicação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
produto-contaminou-agua,-diz-secretario-apos-caso-de intoxicacao

O secretário de Saúde de Garça, cidade do interior de São Paulo onde um homem foi internado com sintomas de intoxicação depois de consumir água mineral, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde foi atendido, foi constatado que a bebida havia sido “contaminada com algum tipo de produto”. O homem foi internado no dia 10 de outubro.

Segundo o secretário Pedro Scartezini, o lote 2.351 da marca Mineratta, que havia sido fabricado no dia 10 de setembro de 2025, com validade até 10 de setembro de 2026, foi apreendido pela Vigilância Sanitária do município.

Scartezini também aconselhou a população a não beber a água do lote em questão “até que seja esclarecido o que realmente aconteceu com essa água. Se era só aquela garrafa que estava contaminada ou se tem mais garrafas”.

Veja:

A DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que é distribuidora da água da marca Mineratta, informou, por meio de nota, que está tomando todas as providências cabíveis, inclusive realizando a verificação do lote em conjunto com o fabricante.

“Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente”, afirmou a empresa.

O Metrópoles procurou a Mineratta para um posicionamento, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost