Produto contaminou água, diz secretário após caso de intoxicação

O secretário de Saúde de Garça, cidade do interior de São Paulo onde um homem foi internado com sintomas de intoxicação depois de consumir água mineral, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) onde foi atendido, foi constatado que a bebida havia sido “contaminada com algum tipo de produto”. O homem foi internado no dia 10 de outubro.

Segundo o secretário Pedro Scartezini, o lote 2.351 da marca Mineratta, que havia sido fabricado no dia 10 de setembro de 2025, com validade até 10 de setembro de 2026, foi apreendido pela Vigilância Sanitária do município.

Scartezini também aconselhou a população a não beber a água do lote em questão “até que seja esclarecido o que realmente aconteceu com essa água. Se era só aquela garrafa que estava contaminada ou se tem mais garrafas”.

Veja:

A DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que é distribuidora da água da marca Mineratta, informou, por meio de nota, que está tomando todas as providências cabíveis, inclusive realizando a verificação do lote em conjunto com o fabricante.

“Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente”, afirmou a empresa.

O Metrópoles procurou a Mineratta para um posicionamento, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.