Produtor de Xapuri vence 3ª edição do Qualicafé com café Robusta Amazônia de notas doces e encorpado

O café Robusta Amazônia produzido por José Sebastião de Oliveira, de Xapuri, cidade conhecida como a “Princesinha do Acre”, conquistou o primeiro lugar na 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé).

O produtor recebeu R$55 mil pelo café avaliado com 89,5 pontos, destacando-se por suas notas de mel, caramelo e pudim de leite, além de apresentar corpo encorpado.

O segundo lugar ficou com Valderi da Silva, de Assis, que obteve 88,3 pontos com um café cremoso, com notas de doce de leite e açúcar mascavo, recebendo R$29.315,15. O terceiro lugar foi conquistado por Raimundo do Nascimento Silva, de Acrelândia, com café de corpo suave, frutado e licoroso, com notas de geleia de cereja, que atingiu 86,8 pontos e recebeu R$14.100.

O Qualicafé é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e tem como objetivo valorizar os cafés robusta produzidos no estado.