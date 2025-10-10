10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Produtor de Xapuri vence 3ª edição do Qualicafé com café Robusta Amazônia de notas doces e encorpado

O produtor recebeu R$55 mil pelo café avaliado com 89,5 pontos, destacando-se por suas notas de mel, caramelo e pudim de leite

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O café Robusta Amazônia produzido por José Sebastião de Oliveira, de Xapuri, cidade conhecida como a “Princesinha do Acre”, conquistou o primeiro lugar na 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (Qualicafé).

José Sebastião de Oliveira, de Xapuri, cidade conhecida como a “Princesinha do Acre”, conquistou o primeiro lugar na 3ª edição do Concurso/Foto: ContilNet

O produtor recebeu R$55 mil pelo café avaliado com 89,5 pontos, destacando-se por suas notas de mel, caramelo e pudim de leite, além de apresentar corpo encorpado.

O segundo lugar ficou com Valderi da Silva, de Assis, que obteve 88,3 pontos com um café cremoso, com notas de doce de leite e açúcar mascavo, recebendo R$29.315,15. O terceiro lugar foi conquistado por Raimundo do Nascimento Silva, de Acrelândia, com café de corpo suave, frutado e licoroso, com notas de geleia de cereja, que atingiu 86,8 pontos e recebeu R$14.100.

O Qualicafé é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e tem como objetivo valorizar os cafés robusta produzidos no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost