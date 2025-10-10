Produtora que vendeu a casa para produzir café conquista 9º lugar no Concurso Robusta Amazônico

Entre os 15 finalistas do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, uma história chamou atenção pela garra e superação: a de Gabrielle Freitas Tavares, moradora do Polo Belo Jardim, em Rio Branco. Ela foi a única representante da capital entre os premiados e conquistou o 9º lugar, levando para casa R$ 5 mil e o reconhecimento de quem começa a trilhar um novo caminho no campo acreano.

Gabrielle contou que participar do concurso foi motivo de orgulho e realização. “Pra mim foi um motivo de felicidade. Fiquei em nono lugar e tô muito feliz”, disse, sorrindo.

A produtora compartilhou um pouco da trajetória que a levou até o cultivo do café, marcada por coragem e decisão. Antes de apostar na agricultura, ela trabalhava como cuidadora de idosos e faxineira, ao lado da mãe. Foi com muito esforço que conseguiram dar o primeiro passo para mudar de vida.

“Eu era cuidadora de idoso e fazia faxina com a minha mãe. A gente vendeu a nossa casa pra poder plantar o café. Foi difícil, mas conseguimos estar aqui”, contou.

Com o primeiro ano de safra em andamento, Gabrielle afirma que o sonho agora é viver exclusivamente da produção de café. “É o primeiro ano de safra, mas a meta é essa: viver só do café”, completou.