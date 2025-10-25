Produtores acreanos estão entre os 30 melhores do Brasil em concurso nacional de café

Quatro produtores do Acre estão entre os 30 melhores do Brasil no concurso Coffee of the Year 2024, que reconhece os cafés de maior qualidade do país. O resultado, divulgado nesta sexta-feira (24), destaca o avanço da produção acreana de café robusta amazônico, marcada por práticas sustentáveis e melhoria contínua da qualidade.

Representam o estado na etapa final os produtores Luiz Ferreira das Chagas, do Sítio São Francisco, em Cruzeiro do Sul, e Felipe de Lara Caffer, Vanderlei de Lara e Wagner Alvares, de Acrelândia, município que vem se consolidando como um dos principais polos do robusta amazônico no país.

Os vencedores da competição serão anunciados no dia 7 de novembro, durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), considerado um dos maiores eventos do setor no mundo.

Entre os finalistas, o produtor Vanderlei de Lara destacou o reconhecimento nacional como resultado do trabalho coletivo das famílias cafeeiras.

“É uma alegria imensa estar entre os melhores do Brasil. Esse resultado é para todo o estado, que vem mostrando a força do robusta amazônico e o potencial do nosso café”, afirmou.

Ele acrescentou que o desempenho é fruto de um esforço familiar transmitido por gerações. “Vivemos do café. É um esforço coletivo, de pai, avô, filhos e netos. Estar entre os melhores do país é uma recompensa por toda essa dedicação”, disse.