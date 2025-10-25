25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Produtores acreanos estão entre os 30 melhores do Brasil em concurso nacional de café

O prêmio é referente ao ano de 2024

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Quatro produtores do Acre estão entre os 30 melhores do Brasil no concurso Coffee of the Year 2024, que reconhece os cafés de maior qualidade do país. O resultado, divulgado nesta sexta-feira (24), destaca o avanço da produção acreana de café robusta amazônico, marcada por práticas sustentáveis e melhoria contínua da qualidade.

O Acre conta com representantes entre os 30 melhores cafés do Brasil/Foto: Secom

Representam o estado na etapa final os produtores Luiz Ferreira das Chagas, do Sítio São Francisco, em Cruzeiro do Sul, e Felipe de Lara Caffer, Vanderlei de Lara e Wagner Alvares, de Acrelândia, município que vem se consolidando como um dos principais polos do robusta amazônico no país.

Os vencedores da competição serão anunciados no dia 7 de novembro, durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), considerado um dos maiores eventos do setor no mundo.

Entre os finalistas, o produtor Vanderlei de Lara destacou o reconhecimento nacional como resultado do trabalho coletivo das famílias cafeeiras.
“É uma alegria imensa estar entre os melhores do Brasil. Esse resultado é para todo o estado, que vem mostrando a força do robusta amazônico e o potencial do nosso café”, afirmou.

Ele acrescentou que o desempenho é fruto de um esforço familiar transmitido por gerações. “Vivemos do café. É um esforço coletivo, de pai, avô, filhos e netos. Estar entre os melhores do país é uma recompensa por toda essa dedicação”, disse.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost