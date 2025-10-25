Produtores de leite de Acrelândia recebem trator garantido pelo senador Alan Rick

Os produtores da Associação Leiteira Porto Luiz 1, em Acrelândia, receberam neste sábado (25) um trator agrícola garantido por indicação do senador Alan Rick (União-AC) ao Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ).

A entrega, realizada em parceria com a Prefeitura e a Câmara Municipal, representa mais um avanço no fortalecimento da agricultura familiar e da cadeia produtiva do leite no município.

O equipamento, avaliado em R$ 185 mil, é um dos três tratores destinados pelo senador a Acrelândia, totalizando R$ 555 mil em investimentos. A ação atendeu ao pedido do vereador Vitor Martinelli, que apresentou ao parlamentar a necessidade dos produtores da região.

“Esse trator será de grande serventia. Vai ajudar nós demais aqui, os produtores da nossa associação. A gente pesquisou, fez o projeto junto com o Graia pra fazer silagem pros leiteiros, pra aumentar a produção do leite. Quero agradecer ao senador por mandar o trator, à prefeitura, ao nosso vice Graia e ao vereador Vitor, a todos que nos ajudaram. Muito obrigado!”, disse Rosemar Köller, presidente da Associação Leiteira Porto Luiz 1.

Com mais de 5 mil produtores rurais, Acrelândia tem recebido atenção especial do mandato do senador. Durante a entrega, Alan Rick destacou que mais equipamentos estão a caminho:

“Estamos entregando hoje esse trator, que faz parte de um pacote de três destinados a beneficiar os produtores através das associações. Em breve estarei de volta para novas entregas: serão duas escavadeiras hidráulicas, uma retroescavadeira e uma van, um investimento de R$ 2,2 milhões”, anunciou o senador.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Vitor Martinelli, agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou o compromisso com o desenvolvimento de Acrelândia:

“Quero agradecer ao nosso senador Alan Rick, que tem sido um grande parceiro de Acrelândia. Além de todas as entregas pra nossa produção rural, ele também tem trabalhado pelas demais áreas. Já fui secretário de Saúde e ele sempre esteve ao nosso lado garantindo recursos pra investimentos. O senador tem olhado com carinho pro nosso município e ajudado a trazer solução. É assim que a gente consegue avançar.”

O prefeito Olavinho Boiadeiro também reforçou o agradecimento ao senador e destacou a importância da parceria para o setor produtivo:

“Já enfrentamos muitas dificuldades pra retomar a produção leiteira do nosso município e fico muito feliz de estarmos conseguindo fortalecer esse trabalho com o apoio do senador Alan Rick e de tantos outros parceiros”, afirmou o prefeito.









