Produtores de Rondônia estão entre os finalistas do Prêmio Nacional do Cacau Especial

Rondônia mais uma vez se destaca no cenário nacional da cacauicultura. Cinco produtores do estado estão entre os 20 finalistas do VII Concurso Nacional de Cacau Especial, uma das mais importantes premiações do Brasil para quem cultiva cacau de alta qualidade.

Os rondonienses classificados são:

Eleazar Pereira de Souza , de Nova União (RO)

Gilmar Lúcio da Silva , de Jaru (RO)

Luíz Anastácio da Silva , de Cacoal (RO)

Mauro Celso Tauffer , de Buritis (RO)

Maria de Abreu Santana, de Presidente Médici (RO)

Eles concorrem nas categorias Varietal e Mistura, ao lado de produtores da Bahia, Pará e Espírito Santo.

Os finalistas foram selecionados após diversas etapas de testes, que incluíram avaliações físicas e sensoriais das amêndoas. Na fase final, os lotes são transformados em líquor e chocolates 70%, que passam por degustação às cegas para garantir a imparcialidade dos jurados.

Além do sabor e da qualidade, o concurso valoriza práticas sustentáveis, como manejo adequado do solo, preservação ambiental e uso responsável dos recursos naturais.

O evento distribuirá R$ 100 mil em prêmios entre os três primeiros colocados de cada categoria. Os vencedores serão conhecidos no dia 6 de dezembro, em uma cerimônia realizada em Cacoal (RO) — cidade que vem se consolidando como polo do cacau especial na região Norte.

🌱 O que é o Concurso Nacional de Cacau Especial?

O Concurso Nacional de Cacau Especial reconhece os produtores que se destacam pela qualidade de suas amêndoas e pelas boas práticas agrícolas. O objetivo é valorizar o cacau brasileiro, fortalecer a produção de chocolates finos (bean-to-bar, ou “do grão à barra”) e consolidar o Brasil como referência mundial em qualidade e sustentabilidade.

O evento é promovido pelo Centro de Inovação do Cacau (CIC), em parceria com a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), com apoio do Governo de Rondônia e de empresas do setor.

Fonte: Centro de Inovação do Cacau (CIC) / Governo de Rondônia / G1

✍️ Redigido por ContilNet