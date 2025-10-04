04/10/2025
Produtores locais comemoram boas vendas de bebidas na Expo Fronteira 2025

Os empreendedores locais comemoram o sucesso nas vendas

A Expo Fronteira 2025 segue movimentando o município neste sábado (4) e não é apenas o público que está aproveitando. Os empreendedores locais também comemoram o sucesso nas vendas, especialmente quem apostou no ramo das bebidas.

Bebidas disponíveis e autorizadas para comercialização/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Entre os destaques está o “Barraco do Nero”, montado por um casal que trocou o atendimento no ramal pelo clima festivo da exposição. Nero, conhecido por ter um bar tradicional na zona rural de Assis Brasil, contou que a experiência tem sido positiva. “A gente trouxe o nosso jeito simples de atender e tá dando certo. O movimento tá bom, o pessoal tá animado e a cerveja tá gelada”, disse.

Nero, um dos comerciantes locais/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Já na barraquinha da Ray, o público encontra uma pegada mais moderna, com drinks que estão fazendo sucesso entre os visitantes. “Capeta, Jiraya, o pessoal tá pedindo muito. É uma alegria ver o povo se divertindo, curtindo a festa e ainda valorizando o nosso trabalho”, contou Rai, que participa pela primeira vez da feira.

Ray, comerciante de uma das barraquinhas/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Ray, comerciante de uma das barraquinhas/Foto: Juan Diaz, ContilNetOs empreendedores destacam que a Expo Fronteira tem sido uma vitrine importante para quem vive do comércio local e que o evento está promovendo uma nova forma de integração entre a cultura e a economia.

Confira a galeria:

 

Assista a transmissão ao vivo da ExpoFronteira 2025 pelo canal oficial do ContilNet no YouTube:

