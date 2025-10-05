Professor da USP em Harvard é detido após disparo próximo a sinagoga

Professor visitante da Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos, Carlos Portugal Gouvea, de 43 anos, foi detido, na última quarta-feira (2/10), após disparar uma arma de chumbinho do lado de fora do Templo Beth Zion, em Brookline, Boston, na véspera do Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Ele foi colocado em licença administrativa pela universidade enquanto o caso é investigado.
O professor de direito da Universidade de São Paulo (USP) afirmou à polícia que estava caçando ratos. O caso mobilizou mais de uma dúzia de agentes, após dois seguranças da sinagoga tentarem conter Gouvea, resultando em uma “breve luta física”, segundo reportagem do New York Post.
No local, a polícia encontrou uma janela quebrada e um projétil alojado em um veículo próximo.
Segundo líderes do Templo Beth Zion, Larry Kraus e Benjamin Maron, não há indícios de que o ato tenha sido motivado por antissemitismo. “Era potencialmente perigoso usar uma arma de pressão em um local tão populoso, mas não parece ter sido alimentado pelo ódio”, disseram em comunicado.
A Faculdade de Direito de Harvard informou que o professor foi colocado em licença administrativa enquanto apura o caso, sem anunciar outras medidas disciplinares.
Gouvea é doutor em Direito pela Universidade de Harvard e lidera um um instituto brasileiro sobre justiça social e ambiental. Ele foi liberado sob fiança e não está mais detido. A audiência está marcada para novembro.
O Metrópoles entrou em contato com a USP, porém, até a publicação desta reportagem, não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestações.