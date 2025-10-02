02/10/2025
Professor de Educação Física é preso acusado de espancar enteada de 3 anos; criança sofreu traumatismo craniano

Criança está sob os cuidados da avó paterna e recebendo acompanhamento médico

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, de 33 anos, acusado de espancar a enteada de apenas 3 anos. Ele foi localizado em Teresópolis, na região serrana, e está sendo levado para a Cidade da Polícia, na zona norte do Rio.

A agressão ocorreu em 20 de setembro, em Cachoeiras de Macacu, e veio à tona três dias depois, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão de Linneker por tentativa de feminicídio e tortura. O homem é educador físico e filho do secretário de Esportes do município, Vanderlan Ramos Silva, que se manifestou nas redes sociais repudiando qualquer forma de violência e ressaltou que a prioridade é o cuidado da criança.

Criança está sob os cuidados da avó paterna e recebendo acompanhamento médico./Foto: Reprodução

A menina sofreu traumatismo craniano e hematomas pelo corpo. Inicialmente levada à UPA local, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde permanece sob os cuidados da avó paterna. Vídeos gravados pela avó mostraram a criança relatando detalhes da agressão.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após uma publicação feita pela mãe de Linneker em 9 de agosto, em homenagem ao “paidrasto”, em que a menina entregava um copo do Flamengo ao padrasto. A defesa dos envolvidos ainda não se manifestou, e a Polícia Civil continua investigando o caso.

