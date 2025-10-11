professor-e-faixa-preta-de-jiu-jitsu-espanca-companheira-e-acaba-preso

Um professor e faixa preta de jiu-jitsu foi preso em flagrante por policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca) na noite dessa sexta-feira (10/10) após ameaçar e agredir brutalmente a própria companheira.
De acordo com as investigações, ele espancou a mulher em sua residência na Mangueira, na Zona Norte do Rio. Durante o desentendimento, ele desferiu socos e chutes, causando fratura no nariz e múltiplos hematomas pelo corpo dela.
Leia também
-
“Cura gay”: líder religioso é denunciado por cometer torturas em seita
-
Ossada e bolsa encontradas: mulher denunciou traficante antes de sumir
-
Ossada e bolsa de mulher desaparecida são achadas meses após sumiço
-
Saiba quem era a médica veterinária achada morta em cenário misterioso
Após o espancamento, o suspeito deixou o local, enquanto a vítima, em estado de forte abalo emocional, foi encaminhada ao hospital pela polícia.
Durante diligências, as equipes foram até a academia onde o agressor leciona, situada no bairro da Tijuca. Ele foi capturado no momento em que se preparava para iniciar uma aula.