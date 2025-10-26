Professor é filmado se masturbando durante aula em escola estadual; VÍDEO

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que “apura uma denúncia relacionada a uma ocorrência em uma instituição de ensino, no bairro Coaçu” e reforçou “a importância do registro do caso por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) e do comparecimento das vítimas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), unidade especializada da PCCE que apura o caso”.

Em nota, a Seduc explicou que “a Superintendência da Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), em conjunto com a escola, adotou as providências necessárias para que a apuração fosse feita de maneira eficiente e dentro da legalidade”. A pasta destacou que a unidade contará com atendimento psicológico e serviço social do Sefor e ressaltou o papel da Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente, implantada na rede estadual em parceria com o Ministério Público, para reforçar a proteção dos estudantes.