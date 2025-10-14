Professor encontrado morto foi arremessado de penhasco de 40 metros; adolescente é apreendido

O professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, encontrado morto na tarde da quinta-feira (9) na zona rural de Tianguá, no interior do Ceará, foi jogado de um penhasco de cerca de 40 metros de altura, segundo o Grupamento de Resgate Municipal da cidade.

Desaparecido desde o dia 6 de outubro, Gean foi localizado após a apreensão de um adolescente de 17 anos, que confessou envolvimento no homicídio. A motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Corpo foi resgatado com uso de cordas e técnicas de rapel

Conforme a equipe de resgate, o corpo do professor estava em um local de difícil acesso, em uma área rochosa e isolada da serra. Foi necessário o uso de cordas e equipamentos de rapel para alcançar o ponto exato onde ele havia caído.

“O resgate foi muito difícil, porque o corpo estava em um local de difícil acesso, frequentado apenas por aventureiros que praticam rapel. São cerca de 40 a 50 metros de altura. Começamos por volta das 10h e finalizamos às 14h”, explicou Reginaldo Ferreira, do Resgate Municipal de Tianguá.

De acordo com as investigações, o adolescente detido relatou à polícia que contou com a ajuda de outro homem para levar o corpo até o paredão e arremessá-lo.

Polícia busca segundo suspeito

A Polícia Civil do Ceará segue em busca do segundo envolvido e investiga a participação de uma terceira pessoa, que teria ajudado a abandonar o carro da vítima em outro bairro da cidade.

Os documentos pessoais do professor haviam sido encontrados no dia 7, em uma localidade rural. Na mesma noite, o veículo dele foi localizado abandonado em outro ponto do município.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio e está à disposição da Justiça.

Luto em Tianguá

Gean Passos era professor de matemática e havia atuado também como coordenador e diretor escolar. Em solidariedade, a Prefeitura de Tianguá decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas nesta sexta-feira (10) e no sábado (11).

“É com profunda tristeza que a Prefeitura de Tianguá lamenta o falecimento de Gean Passos. Nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Que encontrem força neste momento de dor”, declarou a administração municipal em nota.

Fonte: SSPDS / Prefeitura de Tianguá

✍️ Redigido por ContilNet