Professor paga coxinha para homem, marca encontro em casa e é furtado

Um homem roubou o carro, o celular e a carteira de um professor de 30 anos após ter um encontro na casa da vítima, na madrugada desta sexta-feira (3/10) na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Os dois se conheceram horas antes, enquanto o professor comia uma coxinha em um estabelecimento e o suspeito pediu para que ele pagasse um salgado. De acordo com o boletim de ocorrência, eles começaram a conversar e foram até a casa da vítima.

Enquanto o homem dormia, o suspeito furtou o veículo e os bens pessoais da vítima. Ele fugiu do imóvel e não foi localizado até o momento.

A ocorrência foi registrada como furto na Central de Flagrantes.