Professor Régis foi morto por asfixia mecânica após golpe de “mata-leão”, aponta investigação

As investigações da Polícia Civil confirmaram que o professor e representante do Sebrae, Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Régis”, foi assassinado por asfixia mecânica, causada por um golpe de “mata-leão”. O corpo da vítima foi encontrado nesta quarta-feira (1º), em uma cova rasa, quase uma semana após o desaparecimento.

De acordo com o delegado-geral do Alto Acre, Érick Maciel, o principal suspeito, Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, vulgo “Coringa”, monitorado pela Justiça, confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo. Em depoimento, ele relatou que mantinha um relacionamento com o professor e que a motivação teria sido o término desse envolvimento.

O avanço nas investigações ocorreu após a análise do computador de Régis, onde os policiais localizaram conversas que levaram até o acusado. Durante o interrogatório, Victor admitiu que, após uma discussão, aplicou o golpe que resultou na morte.

Presos pelo crime/Foto: ReproduçãoA polícia também apontou a participação de Marijane Maffi, de 46 anos, que teria ajudado na ocultação do corpo e levado o carro do professor para a Bolívia. O veículo foi localizado em um ramal, a cerca de 16 quilômetros de Cobija. Agora, os investigadores apuram se o automóvel foi vendido ou trocado por drogas.