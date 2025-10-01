01/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Professor Régis foi morto por asfixia mecânica após golpe de “mata-leão”, aponta investigação

O veículo foi localizado em um ramal, a cerca de 16 quilômetros de Cobija

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As investigações da Polícia Civil confirmaram que o professor e representante do Sebrae, Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Régis”, foi assassinado por asfixia mecânica, causada por um golpe de “mata-leão”. O corpo da vítima foi encontrado nesta quarta-feira (1º), em uma cova rasa, quase uma semana após o desaparecimento.

De acordo com o delegado-geral do Alto Acre, Érick Maciel, o principal suspeito, Victor Oliveira da Silva, de 27 anos, vulgo “Coringa”, monitorado pela Justiça, confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo. Em depoimento, ele relatou que mantinha um relacionamento com o professor e que a motivação teria sido o término desse envolvimento.

Professor Régis/Foto: Reprodução

O avanço nas investigações ocorreu após a análise do computador de Régis, onde os policiais localizaram conversas que levaram até o acusado. Durante o interrogatório, Victor admitiu que, após uma discussão, aplicou o golpe que resultou na morte.

Responsáveis pela morte de Régis/Foto: Reprodução

Presos pelo crime/Foto: ReproduçãoA polícia também apontou a participação de Marijane Maffi, de 46 anos, que teria ajudado na ocultação do corpo e levado o carro do professor para a Bolívia. O veículo foi localizado em um ramal, a cerca de 16 quilômetros de Cobija. Agora, os investigadores apuram se o automóvel foi vendido ou trocado por drogas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost