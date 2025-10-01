Professora de escola particular é flagrada chamando aluno do ensino infantil de “burro”

Um vídeo gravado dentro de uma escola particular em Valença, no interior do estado, provocou grande repercussão nas redes sociais. Nele, uma professora aparece chamando um aluno de “burro” durante a realização de uma atividade escolar, gerando polêmica entre pais, responsáveis e moradores da cidade.

Segundo o registro feito pela própria escola, os alunos participavam de uma atividade que consistia em pegar bolinhas e colocá-las em quantidade ordenada dentro de um círculo marcado por um bambolê. A professora, visivelmente impaciente, falava com rispidez e, após notar que o aluno demorava para compreender claramente as orientações, levantou o tom de voz e se mostrou grosseira.

Quando finalmente a criança conseguiu colocar as bolinhas no bambolê, a educadora chamou o aluno de “burro”. O vídeo rapidamente viralizou, levantando debates sobre respeito, postura de profissionais de ensino e limites na condução de atividades pedagógicas.

Até o momento, a escola não divulgou um posicionamento oficial sobre o ocorrido nem informou se serão tomadas providências em relação à conduta da professora.