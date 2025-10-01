01/10/2025
Universo POP
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão

Professora de escola particular é flagrada chamando aluno do ensino infantil de “burro”

Pais e moradores discutem sobre limites na educação e medidas cabíveis diante da conduta da professora

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo gravado dentro de uma escola particular em Valença, no interior do estado, provocou grande repercussão nas redes sociais. Nele, uma professora aparece chamando um aluno de “burro” durante a realização de uma atividade escolar, gerando polêmica entre pais, responsáveis e moradores da cidade.

Segundo o registro feito pela própria escola, os alunos participavam de uma atividade que consistia em pegar bolinhas e colocá-las em quantidade ordenada dentro de um círculo marcado por um bambolê. A professora, visivelmente impaciente, falava com rispidez e, após notar que o aluno demorava para compreender claramente as orientações, levantou o tom de voz e se mostrou grosseira.

Durante a atividade com bolinhas e bambolê, a educadora levantou a voz ao notar dificuldade do aluno/Foto: Reprodução

Quando finalmente a criança conseguiu colocar as bolinhas no bambolê, a educadora chamou o aluno de “burro”. O vídeo rapidamente viralizou, levantando debates sobre respeito, postura de profissionais de ensino e limites na condução de atividades pedagógicas.

Até o momento, a escola não divulgou um posicionamento oficial sobre o ocorrido nem informou se serão tomadas providências em relação à conduta da professora.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost