Professora é investigada por assédio e importunação sexual contra alunos de escola particular

Uma professora da rede particular de ensino em Rio Branco está sendo investigada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DECAV) por suspeita de importunação e assédio sexuais contra alunos menores de idade.

Segundo a direção da instituição, o caso está sob responsabilidade da delegada Carla Fabíola, da Decav, e, por orientação policial, a escola afirmou que não pode fornecer detalhes para não comprometer as investigações em andamento.

A informação foi divulgada com exclusividade pelo site O Seringal, que revelou o caso no último sábado (12). A direção confirmou, no entanto, que a docente teve o contrato suspenso e responde a um processo administrativo interno.

Em nota publicada pelo site, a gestão reforçou que vem adotando medidas para proteger a identidade das crianças envolvidas, destacando a importância de preservar a imagem dos alunos diante da gravidade da situação.

Em conversa com a reportagem do site ContilNet, a delegada Carla Fabíola afirmou que a investigação corre sob sigilo.