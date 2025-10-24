Professora é presa por suspeita de matar namorado com 40 tesouradas

A professora Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, foi presa, nesta sexta-feira (24/10), por suspeita de ter matado o namorado, Alex Sandro da Silva Roca, de 21 anos, com 40 tesouradas, em Bebedouro, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão foi realizada em conjunto pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Civil, após informações de que havia acontecido um crime de homicídio e de ocultação de cadáver no endereço da mulher.

Homem foi enterrado no quinta de casa após ser morto com 40 tesouradas da namorada em Bebedouro

Mulher foi presa pela GCM e pela Polícia Civil

Corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal

Ao chegar no local, as equipes localizaram o corpo de Roca enterrado no quintal da casa. A princípio, a mulher alegou que, após um desentendimento, foi agredida pelo companheiro e desferiu os golpes de tesoura para se defender. O homem morreu no local. O crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (22/10).

Corpo enterrado no quintal

Após perceber que havia matado o companheiro, Jussara acionou um homem em situação de rua conhecido como Malabarista, em Bebedouro, pedindo ajuda para cavar uma cova no quintal.

Inicialmente, ela teria dito ao rapaz que iria enterrar um cachorro de grande porte, mas o Malabarista percebeu, pelo tamanho da cova, que se tratava de um corpo humano. Além disso, ele teria visualizado o corpo de Roca.

Mesmo assim, ele aceitou R$ 50 para continuar o serviço. Posteriormente, ele exigiu mais dinheiro da professora para não entrega-la a polícia.

Ele também foi preso em flagrante, nesta sexta-feira, e responderá pelo crime de ocultação de cadáver.

O caso é investigado pela Polícia Judiciária da cidade.