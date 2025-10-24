Professora é presa por suspeita de matar namorado com 40 tesouradas

A professora Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, foi presa, nesta sexta-feira (24/10), por suspeita de ter matado o namorado, Alex Sandro da Silva Roca, de 21 anos, com 40 tesouradas, em Bebedouro, no interior de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão foi realizada em conjunto pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Civil, após informações de que havia acontecido um crime de homicídio e de ocultação de cadáver no endereço da mulher.
Ao chegar no local, as equipes localizaram o corpo de Roca enterrado no quintal da casa. A princípio, a mulher alegou que, após um desentendimento, foi agredida pelo companheiro e desferiu os golpes de tesoura para se defender. O homem morreu no local. O crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (22/10).
Corpo enterrado no quintal
- Após perceber que havia matado o companheiro, Jussara acionou um homem em situação de rua conhecido como Malabarista, em Bebedouro, pedindo ajuda para cavar uma cova no quintal.
- Inicialmente, ela teria dito ao rapaz que iria enterrar um cachorro de grande porte, mas o Malabarista percebeu, pelo tamanho da cova, que se tratava de um corpo humano. Além disso, ele teria visualizado o corpo de Roca.
- Mesmo assim, ele aceitou R$ 50 para continuar o serviço. Posteriormente, ele exigiu mais dinheiro da professora para não entrega-la a polícia.
- Ele também foi preso em flagrante, nesta sexta-feira, e responderá pelo crime de ocultação de cadáver.
O caso é investigado pela Polícia Judiciária da cidade.