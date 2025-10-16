16/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos

Professora manda recado para João Gomes após homenagem em show

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
professora-manda-recado-para-joao-gomes-apos-homenagem-em-show

Após se emocionar em show ao perceber a presença da professora que o alfabetizou, João Gomes recebeu um recado surpresa de Verlândia Fernandes. Em participação no Mais Você nesta quinta-feira (16/10), João voltou a falar sobre a importância da professora na vida dele.

Em recado gravado, Verlândia relembrou sobre o primeiro encontro com João, quando se tornou professora dele, e também falou sobre como se sente feliz de ver o sucesso dele.

5 imagensJoão Gomes e os filhos, Jorge e JoaquimJoão Gomes posa sorridente com Ary Mirelle e os dois filhosAry Mirelle, João Gomes e Joaquim.Fechar modal.1 de 5

João Gomes

Reprodução/Instagram2 de 5

João Gomes e os filhos, Jorge e Joaquim

Instagram/Reprodução3 de 5

João Gomes posa sorridente com Ary Mirelle e os dois filhos

Instagram/Reprodução4 de 5

Ary Mirelle, João Gomes e Joaquim.

Reprodução/Redes sociais.5 de 5

@kaiocads

“Comecei a ser a professora dele e aquela turma era brilhante, era uma turma diferente, participativa, cheia de energia que não parava, enfim, tudo fluía, tudo dava certo, e João se destacava, ele era luz, isso era demais, era maravilhoso demais pra mim”, comentou ela.

Leia também

Pouco depois ela também celebrou o sucesso de João Gomes na música. “Agora, depois de tanto tempo, nós tivemos outros reencontros por emoção, e eu olho pra João e eu vejo o João não como ele é agora, grandão, eu vejo o João menino, aquele guri, aquele garoto, cheio de sonhos, de alegria, e a minha maior alegria é ver o menino João, que cresceu com esse sucesso tão lindo”, afirmou Verlândia também.

Veja o momento:

Surpresa na área ✨ A professora de João Gomes, Verlândia Fernandes, também mandou um recadinho especial pra ele 💌 #MaisVocê pic.twitter.com/zGWfpIEfqM

— TV Globo 📺 (@tvglobo) October 16, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost