Professora manda recado para João Gomes após homenagem em show

Após se emocionar em show ao perceber a presença da professora que o alfabetizou, João Gomes recebeu um recado surpresa de Verlândia Fernandes. Em participação no Mais Você nesta quinta-feira (16/10), João voltou a falar sobre a importância da professora na vida dele.
Em recado gravado, Verlândia relembrou sobre o primeiro encontro com João, quando se tornou professora dele, e também falou sobre como se sente feliz de ver o sucesso dele.
“Comecei a ser a professora dele e aquela turma era brilhante, era uma turma diferente, participativa, cheia de energia que não parava, enfim, tudo fluía, tudo dava certo, e João se destacava, ele era luz, isso era demais, era maravilhoso demais pra mim”, comentou ela.
Pouco depois ela também celebrou o sucesso de João Gomes na música. “Agora, depois de tanto tempo, nós tivemos outros reencontros por emoção, e eu olho pra João e eu vejo o João não como ele é agora, grandão, eu vejo o João menino, aquele guri, aquele garoto, cheio de sonhos, de alegria, e a minha maior alegria é ver o menino João, que cresceu com esse sucesso tão lindo”, afirmou Verlândia também.
Veja o momento:
Surpresa na área A professora de João Gomes, Verlândia Fernandes, também mandou um recadinho especial pra ele #MaisVocê pic.twitter.com/zGWfpIEfqM
— TV Globo (@tvglobo) October 16, 2025