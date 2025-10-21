Professores da UnB anunciam paralisação contra Reforma Administrativa

Em assembleia realizada na sede da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), os professores da instituição anunciaram uma paralisação das atividades, em 29 de outubro, em adesão à mobilização nacional contra a Reforma Administrativa.

Os docentes devem participar da Marcha Unificada dos Servidores Públicos contra a Reforma Administrativa, prevista para a data da paralisação.

A presidenta da ADUnB-S.Sind, Maria Lídia B. Fernandes, afirmou que a Reforma Administrativa não é uma ameaça apenas aos direitos e à estabilidade dos professores, mas coloca em risco os serviços públicos vitais para a população brasileira.

Preocupações

Os docentes caracterizaram o projeto como uma reestruturação dos serviços públicos que substitui o papel social do Estado por uma lógica mercantilista e privatizante. Segundo a categoria, a proposta preocupa, pois traz impactos diretos sobre a autonomia universitária, a estrutura da carreira docente e a remuneração.

Confira os pontos de preocupação dos professores: