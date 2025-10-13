Professores do Acre prometem protesto na Aleac por pagamento do reajuste do PCCR

Integrantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) realizam na próxima quarta-feira (15) uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), no Centro de Rio Branco.

A categoria reivindica o retorno do pagamento dos 10% da tabela do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), que teve redução para 7%.

A informação foi confirmada pela presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, ao Notícias da Hora.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, por sua vez, afirmou que o retorno da tabela do PCCR depende da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que o governo mantém o compromisso com a categoria.