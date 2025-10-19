Professores têm até quarta-feira para se inscrever no concurso da Ufac; salário ultrapassa os R$14 mil

Terminam nesta quarta-feira (22) as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Acre (Ufac) destinado à contratação de professores efetivos para os campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, com taxa de R$180, e o edital completo está disponível no site oficial da Ufac.

O concurso prevê salários que variam de R$10.271,29 a R$14.288,85, conforme titulação e regime de trabalho. Candidatos com doutorado em dedicação exclusiva recebem o valor máximo, enquanto professores com mestrado terão a remuneração inicial, já incluídos gratificação e auxílio-alimentação.

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática e avaliação de títulos. As provas didáticas estão previstas para ocorrer entre os dias 3 e 5 de março de 2026.