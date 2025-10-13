13/10/2025
Profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional são homenageados em solenidade na Aleac

Assembleia Legislativa realiza solenidade em celebração ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

Assembleia Legislativa do Estado do Acre sediou, nesta segunda-feira (13), a solenidade em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, promovida pelo deputado estadual Adailton Cruz. A data, celebrada oficialmente desde 2015 pela lei nº 13.084, marca a promulgação do Decreto-Lei nº 938, de 1969, que regulamentou as profissões no Brasil.

O evento reuniu autoridades estaduais, municipais e representantes de conselhos profissionais, destacando a importância da atuação desses profissionais na saúde, com presença em áreas como ortopedia, neurologia, pediatria, geriatria, prevenção de problemas físicos e orientação de hábitos saudáveis.

Autoridades e representantes dos conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional durante a solenidade na Assembleia Legislativa do Acre/Foto: Ascom

Entre os participantes da mesa estavam o presidente da Fundação Hospitalar, Sóron Steiner; a representante da SESACRE, Ana Cristina; o chefe da Fisioterapia do Pronto Socorro, Dr. Ricardo; o chefe da Fisioterapia da Fundação Hospitalar, Dr. Railton; a gerente da Policlínica Tucumã, Dra. Luciana Carvalho; o presidente do CREFITO 18, Dr. Rodrigo Campos; e o representante do COFITO, Dr. Lucas.

Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais homenageados por sua atuação na saúde estadual, municipal e privada/Foto: Ascom

Durante a solenidade, diversos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam na esfera estadual, municipal e no setor privado foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Entre os profissionais reconhecidos estavam os sócios e proprietários da Clínica Suzy Aragão, Clínica CER e Clínica MOOVE.

Profissionais do setor público e privado são reconhecidos por suas contribuições à saúde da população acreana/Foto: Ascom

O Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional reforça a valorização desses profissionais e seu papel essencial na promoção da saúde e qualidade de vida da população.

Confira a galeria de fotos:

