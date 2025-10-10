10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

“Profunda admiração e respeito pelo ministro”, diz Ibaneis sobre Barroso

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“profunda-admiracao-e-respeito-pelo-ministro”,-diz-ibaneis-sobre-barroso

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou a saída do ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (10/10). O texto foi publicado um dia após Barroso anunciar a aposentadoria da Suprema Corte.

“Tenho profunda admiração e respeito pelo ministro Barroso, uma liderança sensível, comprometida com causas ambientais, sociais e humanas, cuja atuação deixou marcas relevantes não apenas no STF, mas também no Conselho Nacional de Justiça”, escreveu Ibaneis.

O governador desejou sucesso a Barroso. “Ao ministro Barroso e a sua família, meu abraço fraterno e o reconhecimento por sua trajetória de dedicação ao Brasil e à Justiça”, completou.

O anúncio de saída do ministro foi feito na quinta-feira (9/10). Ao comunicar a aposentadoria, Barroso declarou que só pretende ficar mais alguns dias, a fim de entregar pedidos de vista e resolver pendências.

No entanto, em plenário, a saída é imediata: “Essa é a última sessão plenária de que participo”, disse.

Com a vaga aberta, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará a terceira indicação ao Supremo neste mandato. No total, o STF tem 11 ministros.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost