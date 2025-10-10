“Profunda admiração e respeito pelo ministro”, diz Ibaneis sobre Barroso

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou a saída do ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (10/10). O texto foi publicado um dia após Barroso anunciar a aposentadoria da Suprema Corte.

“Tenho profunda admiração e respeito pelo ministro Barroso, uma liderança sensível, comprometida com causas ambientais, sociais e humanas, cuja atuação deixou marcas relevantes não apenas no STF, mas também no Conselho Nacional de Justiça”, escreveu Ibaneis.

O governador desejou sucesso a Barroso. “Ao ministro Barroso e a sua família, meu abraço fraterno e o reconhecimento por sua trajetória de dedicação ao Brasil e à Justiça”, completou.

O anúncio de saída do ministro foi feito na quinta-feira (9/10). Ao comunicar a aposentadoria, Barroso declarou que só pretende ficar mais alguns dias, a fim de entregar pedidos de vista e resolver pendências.

No entanto, em plenário, a saída é imediata: “Essa é a última sessão plenária de que participo”, disse.

Com a vaga aberta, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará a terceira indicação ao Supremo neste mandato. No total, o STF tem 11 ministros.