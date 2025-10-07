Programa de Lucas Guimarães no SBT sai das ruas, vai para os estúdios e reforça aposta no povo

Depois de oito meses rodando o Brasil, o programa “Eita, Lucas!” entrou em uma nova fase no último dia 4, agora com uma versão em estúdio, plateia ao vivo e quadros inéditos — sem abrir mão da pegada popular que marcou o início do projeto no SBT. À frente da atração, o influenciador e apresentador Lucas Guimarães garante que, apesar das mudanças no formato, a essência continua a mesma: “Eu não queria de jeito nenhum que o ‘Eita, Lucas!’ perdesse a alma, que é o povo. Mas a gente fez questão de manter os quadros de rua, de continuar ouvindo as histórias do Brasil real. O estúdio veio pra somar, não pra substituir”.

A decisão de levar o programa para dentro do estúdio veio após uma longa temporada pelas estradas do país. “O Brasil é enorme e eu amei cada cantinho que conheci nesses oito meses de estrada. Mas a gente sentiu que era hora de criar um espaço fixo, onde o público pudesse se sentir parte do programa de pertinho”, explica Lucas. Segundo ele, o novo formato permite levar “a energia das externas pra dentro de casa” e, ao mesmo tempo, explorar novas possibilidades de interação e emoção.

Entre as novidades, o destaque é a “Piscina da Sorte”, um quadro interativo com provas eliminatórias e um mergulho final por prêmios. “É pura adrenalina! O participante mergulha, busca bolinhas de cada cor, que têm uma numeração, e cada número pode mudar a vida dele. É diversão misturada com emoção”, resume Lucas.

Além da piscina premiada, o programa segue apostando em conteúdo de rua com os já conhecidos quadros “Lucas por aí”, “Carona da Sorte” e “Pegue o que Der”. Mas a nova fase também traz um lado mais solidário: o quadro “Eita Glória”, criado para ajudar brasileiros a sair do vermelho. “Veio do coração. Eu via tanta gente dizendo: ‘Lucas, tô com boleto atrasado, tô precisando de ajuda’. E eu pensei: por que não transformar isso em um quadro que mistura fé, esperança e realidade? Porque no fundo, pagar um boleto é devolver dignidade pra muita família”.

Lucas se diz surpreendido pelo impacto social do programa. Em uma das gravações, se emocionou ao ver uma mãe dizendo que, após quitar as dívidas com a ajuda do programa, finalmente poderia dormir tranquila. “Eu chorei junto! É nesses momentos que eu penso: vale a pena, é por isso que eu tô aqui”, conta.

Outro episódio marcante foi o de uma senhora que, com contas atrasadas há anos, conseguiu limpar o nome. “Ela disse que se sentia ‘renascida’. Isso me marcou profundamente”, revela.

A dinâmica de palco trouxe novos desafios, principalmente por conta do ritmo e da interação com a plateia. “Na rua, tudo é surpresa. Tudo acontece na hora. No palco, a gente precisa pensar no ritmo, na interação com a plateia, na dinâmica dos quadros… O desafio foi manter a espontaneidade das ruas dentro do estúdio, e eu acho que a gente conseguiu.”

A presença do público ao vivo também teve impacto direto na performance do apresentador. “Mudou tudo! A plateia me dá energia, me empurra, me faz rir ainda mais. Eu sinto que estou conversando com amigos que vieram me visitar. É um combustível que não dá pra explicar, só sentir”.

Apesar do novo cenário, Lucas afirma que o programa vai manter o equilíbrio entre palco e externas. “O estúdio é nossa casa, mas a rua é a origem do programa. O Eita, Lucas! nasceu na rua e vai sempre manter o pé no chão do Brasil”.

Com quadros populares e linguagem acessível, o programa já investe em presença digital, com conteúdos exclusivos para redes sociais e a plataforma +SBT. “Hoje o público assiste TV, mas também está no celular, no tablet, em todos os lugares. Quero estar presente onde o público está.”

Pensando no futuro, Lucas também tem clareza sobre o legado que quer deixar: “Quero que o ‘Eita, Lucas!’ seja lembrado como um programa que espalhou alegria, esperança e oportunidades reais para as pessoas. Que cada família perceba que é possível se divertir e, ao mesmo tempo, acreditar em dias melhores”.

O ‘Eita, Lucas!’ vai ao ar todos os sábados, às 15h, no SBT.