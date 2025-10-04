04/10/2025
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Programação da TV Globo terá transmissão em tempo real no Acre a partir desta segunda

Jornal do Acre terá ajustes no horário e na duração das edições

A Globo terá programação ao vivo no Acre a partir do dia 6 de outubro. O público poderá acompanhar novelas, reality shows e outras atrações no mesmo horário em que são exibidos no restante do país, da tarde até a madrugada. A proposta tem como objetivo aproximar ainda mais a grade da emissora do estilo de vida da sua audiência.

Com a mudança, as transmissões acontecerão em tempo real | Foto: Reprodução TV Globo

Atualmente, os programas nacionais chegam ao Acre adaptados ao fuso horário, com duas horas de diferença em relação a Brasília. Com a mudança, as transmissões acontecerão em tempo real, começando com a reprise do Vale a Pena Ver de Novo e seguindo até o Conversa com Bial. Estudos e propostas foram realizados até que a decisão fosse tomada.

Com as novidades, a programação ao vivo de segunda a sexta será transmitida em tempo real a partir da tarde e seguirá até o Conversa com Bial, na madrugada. Após esse período, serão exibidos conteúdos como Zappeando, Paneiro e atrações do canal Amazon Sat. Aos sábados, a transmissão em tempo real começa com o Globo Esporte e se estende depois do Almanacre. Já aos domingos, toda a grade será exibida simultaneamente ao restante do país até o final da noite.

