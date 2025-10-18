18/10/2025
Progressistas realiza seminário e reforça formação política rumo aos 60 anos do partido

Os temas abordados foram o gerenciamento de crise, o poder da oratória, advogados e contadores na política e boa imagem e postura política

O Progressista realizou um seminário de formação política para seus militantes e filiados. O evento ocorreu na quinta e sexta-feira (16 e 17), na sede do partido, e apresentou e compartilhou informações, além da busca pelo conhecimento e o estímulo ao debate entre os participantes. Os temas abordados foram o gerenciamento de crise, o poder da oratória, advogados e contadores na política e boa imagem e postura política.

O evento ocorreu na quinta e sexta-feira (16 e 17), na sede do partido/Foto: Ascom

A atividade faz parte do calendário de eventos que a legenda prepara para a comemoração dos seus 60 anos, que acontece no final do mês. “A formação política sempre será prioridade, uma vez que somos uma peça essencial no cenário político do Estado, com um legado que perdura e molda o nosso futuro”, disse o vice-presidente da sigla, Lívio Veras, que ainda acrescentou: “O conhecimento liberta”.

Para o dirigente e um dos organizadores do evento, Eluzimar Alencar, o Progressistas desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento e na construção de uma democracia sólida. “Além da capacitação técnica e política dos nossos quadros, o seminário propicia a interação e a confraternização”, comentou ele, para quem o partido está preparado para colocar o estado em outro patamar de desenvolvimento.

A atividade faz parte do calendário de eventos que a legenda prepara para a comemoração dos seus 60 anos/Foto: Ascom

Os dirigentes também homenagearam líderes de segmentos sociais como Mulheres Progressistas, Juventude, Movimento Comunitário, Afro e Indígena. “A participação das mulheres na política é fundamental para a construção de um mundo mais justo, inclusivo e representativo, que atenda às necessidades dos cidadãos. Estou muito feliz e nos sentimos bastante prestigiadas “, declarou a presidente do Mulheres Progressistas, Nazaré Sousa.

